السعودية.. الشورى يتبرأ من تصريح "دلع المتقاعدين"

أثارت التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور خليل كردي، حول موافقة المجلس على نظام "غلاء المعيشة للمتقاعدين" امتعاض كثيرين، بينهم مغردون على تويتر، واعتبروها إساءة بحق المتقاعدين.

الدكتور كردي كان قال بحسب صحيفة عكاظ، موجهاً حديثه للمتقاعدين: "ما هو على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية، وتدلعوا وتطالبوا برواتب مرتفعة، اتجهوا للقطاع الخاص والميدان".

كردي وبعد هذا الامتعاض من التصريح المنسوب إليه قال إن كلامه قد حُرف، مضيفا أنه ما قصده هو أنَّ الرواتب في القطاع الحكومي ضعيفة مقارنة بالقطاع الخاص، ومن يقبل بها عليه بأن يقبل براتب تقاعدي منخفض، ومن يريد تحسين وضعه المعيشي عليه الاتجاه لساحة القطاع الخاص لأنها هي المحك الحقيقي للقدرات.

هذا واعتبر مجلس الشورى في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن تصريحات الدكتور خليل كردي لوسائل الإعلام تمثل رأيه الخاص، ولا تعبّر عن رأي المجلس، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الشورى تصدر بالأغلبية.