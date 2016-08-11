القبض على 4 أشخاص سطوا على صيدليات في الدمام

ألقت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية القبض على أربعة أشخاص قاموا بالسطو المسلح على عدد من الصيدليات في كل من الدمام والخبر.

وأكد الناطق الإعلامي المكلف بشرطة المنطقة الشرقية الرائد عبدالعزيز جزاء الحربي، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عن ما تعرضت له عدد من الصيدليات بمدينة الدمام من عملية سطو استخدم فيها الجناة آلات حادة (سواطير) ورغم ما انتهجه الجناة من ارتداء الأقنعة وأساليب التخفي والتنكر فإنه تم بفضل الله القبض عليهم بعد تكثيف إجراءات البحث والتحري والمتابعة من قبل رجال الأمن، ودوريات الأمن والبحث الجنائي بشرطة الدمام، وذكر أن عددهم أربعة وجميعهم مواطنون في العقد الثالث من أعمارهم.

وأضاف الحربي أن الجناة اعترفوا بارتكاب عدد من حالات السطو وتمت إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.