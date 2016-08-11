جازان.. قذائف يمنية تسقط على صامطة وتقتل مواطنة

شهدت محافظة صامطة بمنطقة جازان سقوط مقذوفات عسكرية قادمة من الأراضي اليمنية أسفرت عن استشهاد مواطنة وإصابة 7 آخرين.

أما ميدانياً في صنعاء قتل 22 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح العشرات وتم تدمير ثلاث عربات عسكرية لها، في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة في مديرية نهم شرقي العاصمة.

وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي إن المعارك متواصلة في مديرية نهم وسط تقدم للجيش والمقاومة بإسناد طيران التحالف العربي، وأشار إلى أنه تمت السيطرة على قرية وعقبة المدفون والجبال المحيطة بها.

هذا وقتل القيادي الحوثي شاجع صالح معوض الكبسي الذي يعد المسؤول عن المنطقة اليمنية المواجهة لجبهة نجران في غارة جوية للتحالف في صعدة أثناء تفقده مواقع عسكرية وقد قتل الكبسي مع شقيقه واثنين من مرافقيه.