مقتل قيادي و40 حوثيا بعملية للقوات السعودية قبالة نجران

نفذت القوات السعودية مدعومة بطيران التحالف على الحدود السعودية اليمنية قبالة قرية شرفة في منطقة نجران، عملية عسكرية أدت إلى مقتل قيادي وأكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مع تدمير آلياتهم.

فيما جدد طيران التحالف العربي غارات على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء، حيث قصف معسكر جبل النهدين، ومعسكرات السواد والحفا وصباحة وقاعدة الديلمي الجوية ومخازن أسلحة في جبل عطان.

وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت أيضا مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح بمديرية نهم، التي تشهد معارك عنيفة، حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على منطقة النعيمات الاستراتيجية، وأحكما السيطرة على قرية النعيمات ومحيطها عقب فرار الميليشيات التي كانت تتمركز في منازل المواطنين فيها، وتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تركتها الميليشيات.

وهذا وقتل القيادي الحوثي شاجع صالح معوض الكبسي الذي يعد المسؤول عن المنطقة اليمنية المواجهة لجبهة نجران في غارة جوية للتحالف في صعدة أثناء تفقده مواقع عسكرية وقد قتل الكبسي مع شقيقه واثنين من مرافقيه.