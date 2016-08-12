الداخلية السعودية: قاتل العريف السلولي في بيشة "داعشي"

كشف المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية #السعودية أن منفذ #جريمة الدهس المتعمد والطعن بالعريف مذهل فهد السلولي في بيشة بمنطقة عسير ينتمي إلى تنظيم #داعش.

وقال المتحدث الأمني في بيان له نشرته وكالة واس "إنه إلحاقاً لما صرح به الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير بتاريخ 7 / 11 / 1437هـ عن تعرض العريف بدوريات أمن محافظة بيشة مذهل فهد محمد السلولي لعملية دهس متعمد وطعن بعد خروجه من صلاة الفجر بمسجد الصماهدة بحي العزيزية بالمحافظة مما أدى لمقتله وتمكن الجهات الأمنية من الإطاحة بالجاني والقبض عليه في اليوم ذاته وهو مقيم يمني يدعى عمر سعيد مهدي باهيصمي يبلغ من العمر 20 عاماً، فقد كشفت نتائج التحقيقات الأولية مع الجاني عن إقراره بانتمائه لتنظيم داعش ومبايعته لهم وقيامه برصد المجني عليه داخل المسجد وترصده بعد خروجه منه وعندما حانت له الفرصة المناسبة باغته بدهسه عمداً بسيارته ثم ترجل منها وأجهز عليه بتوجيه عدة طعنات إلى نحره حتى قتله".

وأضاف أن "دافعه على ارتكاب هذه الجريمة هو كون المجني عليه من رجال الأمن، كما أقر بتواصله مع عناصر التنظيم في الخارج قبل ارتكابه الجريمة للإعداد والترتيب لها، وقد تمكنت الإجراءات الأمنية بحمد الله من ضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين وجدت عليها آثار دماء ومن ضبط السيارة التي استخدمها في عملية الدهس، مع مبلغ مالي كبير وجد بحوزته، كما ألقي القبض على 6 أشخاص آخرين جميعهم من الجنسية اليمنية للاشتباه بعلاقتهم بالقضية".

ولا تزال التحقيقات مستمرة والعمل جار على تعقب وضبط كل من له صلة بالجريمة.