المدفعية السعودية تقصف مخابئ الحوثيين على الحدود

قصفت المدفعية السعودية بكثافة مواقع ومخابئ للميليشيات الحوثية قُبالة قرية الحثيرة المتاخمة للحدود في جازان، وسط تمشيط مستمر لطائرات الأباتشي على كامل الشريط الحدودي في منطقة جازان.

وقصفت طائرات التحالف أيضاً مديرية حرض اليمنية الواقعة قبالة منفذ الطوال السعودي البري، دعماً للجيش الوطني اليمني الذي يحاصر المديرية سعياً لاستعادتها.

أما في منطقة عسير، يشهد منفذ علب الحدودي هدوء نسبيا خلال اليومين الماضيين بعد مقتل العشرات من الحوثيين الأسبوع الماضي بعد فشل عدة محاولات تسلل قُبالة المنفذ.

وفي نجران، الأوضاع هادئة نسبياً بعد مقتل 40 حوثيا أمس وإفشال عملية تسلل واسعة قُبالة نجران، في ظل تأكيدات القوات السعودية المشتركة على تأهبها واستعدادها لأية محاولات حوثية مستقبلاً.