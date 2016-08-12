المهم أن تطبق القوانين بصرامة

لا أعتقد أن أحداً ما يزور مدننا ولا يلفت نظره الطريقة المتهورة في قيادة السيارات والحافلات، بل إن بعض الزائرين يرتجف خوفا من هول مايراه، وقد سبق أن كتبت أنا وكثيرون غيرى في موضوع حوادث المرور وارتفاع نسبتها في المملكة لأسباب كثيرة منها وضع الطرق وتدني مستوى الثقافة المرورية، وعدم احترام الأنظمة والقوانين، والاستهتار بحياة الإنسان، والخوف الآن أن يسوء الوضع أكثر مع ازدياد السكان وتزايد أعداد السيارات في الشوارع.

قرأت لأحد المعلقين على حوادث السيارات المميتة تعليقا يقول: "الحياة قصيرة ونحن نجعلها أقصر بتهورنا وقلة مبالاتنا"، هذه حقيقة مؤلمة فكم من شاب في ريعان العمر غاب فجأة عن عيون أهله ومحبيه، وكم من أب عطوف لم يعد إلى عائلته التي تنتظره بلهفة! وكم من عريس اختطفه الموت قبل أن ينعم بالحياة مع عروسه! وكم من أبناء يعيشون الوحدة والألم والخوف بعد أن فقدوا عائلاتهم! وكم من صديق فارقه صديقه دون أن يسمع منه كلمة وداع! وكم من دمعة حرّى ذرفت على شاب انتهى معوقا عاجزا عن أي عمل!.

يجب أن يدرك الناس أن الالتزام بقواعد المرور مسألة لها علاقة بحياتهم وسلامتهم وسلامة الآخرين، وليست مسألة خوف من رجال المرور، أو تفاد للغرامات والعقوبات، فتجاوزك أيها السائق السرعة أو قطعك الإشارة الحمراء لأن شرطي المرور أو نظام ساهر غير موجود سلوك لا يدل على نضج ولا على تحمل للمسؤولية، فهذه القواعد وضعت لتحميك وتجعلك تصل إلى بيتك وعملك سالما، هذه القواعد -مع لطف الله- ضمانة لك وللآخرين من الحوادث الأليمة التي تنتهي بك وبهم إلى الموت أو الإعاقة.

هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه من سنين كان من المفترض أن يؤدي إلى تحرك جاد وحازم لإيقاف هذا النزف وإيجاد الوسائل التي تجبر السائقين على اتباع الأنظمة المرورية مثل:

توفير شبكات طرق كافية وعالية الجودة تخفف من اكتظاظ الشوارع بالسيارت، وتقلل من تأخر السائقين في الوصول إلى الأماكن التي يريدونها وقد يخفف ذلك من التجاوزات المرورية.

-التوعية المرورية على مدار العام وعبر كل الوسائل.

-تطبيق الأنظمة والعقوبات بشكل جاد، لأن التطبيق سيتكفل بردع الذين يتهورون ويخاطرون بحياتهم وحياة غيرهم.

ولعل القرارات الأخيرة المتضمنة تعديل الغرامات المرورية ورفع العقوبات على المخالفين خطوة ستساعد على الحد من انتهاك القوانين، وتساهم في حماية الأرواح وإنهاء حالة الفوضى المرورية التي نعيشها، بشرط الالتزام بتطبيقها، فليس المهم أن تكون القوانين صارمة، ولكن المهم أن تنفذ بصرامة.

* نقلا عن "الرياض"