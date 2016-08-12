مركز الملك سلمان يبحث إرسال 750 ألف سلة غذائية لليمن

بحث مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن في اجتماعه الخامس في الرياض تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية لـ17 محافظة يمنية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي اللجان الإغاثية والإنسانية في دول المجلس بحضور وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح خطة توزيع أكثر من 750 ألف سلة غذائية في 17محافظة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً عن الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظات المتضررة، والاحتياجات الإنسانية، والمساعدات الغذائية والأدوية والجانب التعليمي، وأبعاد الأزمة الإنسانية التي تعانيها المحافظات اليمنية.