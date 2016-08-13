السعودية.. التصدي لصاروخ باليستي لميليشيا الحوثي

تصدت الدفاعات الجوية السعودية، السبت، لصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات على خميس مشيط.

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت اليوم صاروخ سكود تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط، وقد تم اعتراض الصاروخ بدون أي أضرار، وبادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ، الذي تم تحديده بين عمران وصعدة.

وكانت القوات السعودية المشتركة قد أحبطت في وقت سابق السبت محاولة تسلل قامت بها ميليشيات الحوثي قُبالة منطقة نجران، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وتمكنت القوات السعودية من قتل العشرات من عناصر الحوثي والمخلوع صالح عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تدمير 5 عربات عسكرية تابعة للميليشيات.