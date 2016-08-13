بالفيديو.. أمن مطار إندونيسي يعتدي على شباب سعوديين

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عملية اعتداء على شبان سعوديين من قِبل أمن مطار سوكارنوهتا الإندونيسي، عند دخولهم في مشادة مع أحد الموظفين، عندما حاول أحد الشبان توثيق عملية ابتزاز مالي من قبل الموظف بكاميرا هاتفه.

وتضاربت الأنباء حول سبب الاعتداء على الشبان السعوديين، فبعض التصريحات الرسمية أكدت أن السبب في الاعتداء هو تصوير منافذ الموظفين، في حين أفادت أنباء أخرى أن سبب الاعتداء هو محاولة ابتزاز المسافرين الشباب بدفع مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات الجوازات.

من جانبها قدمت إدارة الهجرة والجوازات الإندونيسية في بيان لها اعتذارا عن حادث الاعتداء، مؤكدة أن هناك اتصالات بين إدارة الجوازات والسفارة السعودية في جاكرتا لاحتواء الأمر.