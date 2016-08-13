بالفيديو.. التحالف يستهدف قادة حوثيين على حدود نجران

أظهر شريط فيديو اليوم السبت، طائرات التحالف تستهدف قادة حوثيين في أودية مقابلة لحدود نجران، أثناء إشرافهم على شنّ هجمات أو الإعداد لها أو التسلل إلى الحدود السعودية.

هذا واستهدفت المدفعية السعودية مناطق حدودية عدة، على رأسها محافظتا الطوال والخوبة ومنطقة نجران، وقصفت مخابئ أسلحة ومواقع حوثية متنقلة على الحدود.

وتحاول الميليشيات تحقيق مكسب عسكري بعد سلسلة الخسائر الفادحة التي تعرضت لها مؤخرا.

وشنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع حوثية قرب مديريات صعدة و سَحَار وشدا المجاورة للحدود السعودية.

بدورها أجرت طائرات الأباتشي عمليات تمشيط واستطلاع تحسباً لنصب منصات إطلاق قذائف أو صواريخ، خاصة قبالة منطقة نجران التي شهدت فشل عدة عمليات تسلل خلال الأسابيع القليلة الماضية، أيضاً محافظة الخوبة في قطاع الحُرّث شهدت تمشيطاً دقيقاً نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة.