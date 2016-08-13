بالفيديو.. المكان الذي ينتج أجود أنواع العنب بالسعودية

يأمل سكان الصلبية أحد المراكز شمال القصيم 80 كلم شمال بريدة في السعودية أن يسهم إنتاج أفخر أنواع العنب في سرعة التنمية للمركز المغمور الواقع على طريق القصيم حائل السريع.

ويساهم المزارعون في الصلبية بإنتاج أكثر من 20 ألف طن من أنواع مختلفة من العنب متعدد الأنواع في تزويد أسواق المملكة بمنتج العنب الشهير الذي يبدأ إنتاجه منتصف شهر يوليو وينتهي مع نهاية شهر سبتمبر في فاكهة يبحث عنها الناس سنويا في فصل الصيف.

ويزرع في الصلبية خمسة أنواع مختلفة الحجم واللون وتنتج بجودة عالية لتوفر المياه العذبة والتربة الخصبة لاستزراع العنب بمختلف أنواعه.

وتعد شجرة العنب من الأشجار الاقتصادية ذات الربحية العالية حيث تنتج خلال ثلاث سنوات من بداية استزراعها وتستهلك كمية قليلة من المياه، بالإضافة لإنتاجها الوفير. كما أن العنب يجفف ويستخدم كزبيب ويتم الاستفادة من ورق العنب لصناعة الملفوف وينتج العنب كمية من العصير كبيرة، بالإضافة لصناعات أخرى مختلفة.

المزارع محمد الفريدي الذي أطلع "العربية.نت" على مزرعته النموذجية في الصلبية أن العنب ينتج بكميات كبيرة من المركز ويتم بيعه في أسواق الرياض والطائف ومكة المكرمة وخميس مشيط والمنطقة الشرقية عبر سيارات نقل يتم التعاقد معها لنقل الإنتاج الكبير.

وقال الفريدي إنه تعلم الزراعة من والده ليبدأ بزراعة العنب قبل نحو 10 سنوات بالشراكة مع أحد إخوته ليصل عدد الشتلات في مزرعته لـ60 ألف شتلة عنب منتجة أنواع مختلفة من بينها الطايفي والبناتي وعنب الفراولة والحلواني وأنواع أخرى.

الفريدي استطاع أن يدرب اليد العاملة لديه في المزرعة للاعتناء بالشتلة والتي تحتاج لعناية خاصة وتقليم سنوي، وكذلك شتل سنوي لأنواع مختلفة من العنب وسط مزرعته الواقعة في وادي الترمس الشهير بخصوبة التربة ونقاء المياه.

وأضاف الفريدي "في الصلبية العديد من المزارعين الذين ينتجون آلاف الأطنان منذ سنوات لتتراكم لديهم خبرات في مجال زراعة العنب وإنتاجه".

وأعرب الفريدي عن أمله في أن تقوم جمعية منتجي العنب خلال الفترة القادمة لتعمل على إبراز المنتج وخدمة المزارعين في هذا المجال بعد سنوات من إنتاج العنب في المنطقة.

وبين الفريدي أن المنتج ذو جودة عالية بعد سلسلة من التجارب الناجحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن جودة العنب في الصلبية ووادي الترمس تفوق جودة العنب في مواقع مختلفة من العالم، مشيرا إلى أنهم ينوون القيام بتجارب فحص المنتج في الفترة القادمة لإثبات الجودة والنوعية المميزة في الحقول الممتدة في الصلبية ووادي الترمس والقراين.