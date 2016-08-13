بالفيديو.. رجل يسكب ماء "نجساً" في مسجد بمنطقة تبوك

استنكر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك السعودية الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري حادثة جامع الملك فهد ووصفها بالمستهجنة التي تأباها الطبائع السوية ولا يقدم عليها إلا امرؤ فقد إنسانيته، مشيرا إلى أن هذه الحادثة النادرة اعتداء سافر بغيض على حرمة المساجد.

وجاء هذا التصريح عقب انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام يبين دخول رجل لجامع الملك فهد بحي الصالحية، وسكب ماء يعتقد أنه "نجس".

وأوضح السميري أن فرع الوزارة تلقى الخبر وتم تكليف لجنة للتحقق من الحادثة وتبين صحة المقطع، كما أحالت اللجنة الحادثة للجهات الأمنية لمتابعة الجاني، وتزويد مقام الوزارة بنسخة من تقرير اللجنة، مشيدا بتعاون الجهات الأمنية وتواصلها.

ونفى الشيخ السميري الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحدد انتماء الفاعل لطائفة معينة، مبيناً أن الجاني لم يقبض عليه فكيف نحدد انتماءه، محذرا من بث الإشاعات المغرضة التي من شأنها الإساءة للآخرين.

وثمن السميري الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقدمها أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان والذي يتابع الحادث عن كثب، وقد وجه بالقبض على الجاني ومحاسبته.