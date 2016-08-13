ضرورة التجنيد مع كثرة التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم ومايرافقها من مستجدات سياسية وعسكرية ومع تكالب الأعداء في الخارج وتحالفهم لتهديد أمن الوطن بزعامة إيران ومع حبك المؤامرات والحيل من قبل بعض الدول لإبقاء ماحولنا من مناطق مشتعلة يسودها الاضطراب وتفتقد للأمن والاستقرار ومع استمرار أصحاب الفكر الضال من الخونة الذين يهددون أمن الوطن بالعمليات الإرهابية أصبح لزاماً أن نعيد النظر في موضوع التجنيد الإجباري ليصبح المواطن فرداً من أفراد الجيش قادراً على حماية حدوده والمحافظة على أمنه ، فالتجنيد الإجباري هو خدمة وطنية وهو طريقة يتم من خلالها اختيار الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية.

البعض يعتقد أنه لا توجد مسببات لتجنيد المواطن السعودي فنحن في أمن وأمان ولله الحمد ، ولكني أعتقد بأن الظروف الحالية هي أفضل وقت للدعوة لهذا التجنيد فنحن ولله الحمد وإن كنا في أمن وأمان واستقرار إلا أن المخاطر تحيط بنا من كل جانب والعدو يتربص بنا ويحيك المؤامرات ضدنا فلايجب أن ننتظر حتى - لاسمح الله - نفاجأ بالعدوان كما فوجئنا به في الكويت قبل 26 عاماً ، ومسؤوليتنا اليوم لم تعد قاصرة على حماية حدود وطننا بل أصبحنا نقود تحالفاً عربياً .

استتباب الأمن من أهم العوامل الأساسية التي يتطلع لها كل فرد في العالم وهو المطلب الأساسي الذي تسعى الدولة إلى استمرار توفيره ،وانخراط الشباب في الوظائف الأمنية يحميها من المخاطر الداخلية والخارجية خاصة مع انتشار الإرهاب في معظم دول العالم وكثرة الجماعات الإرهابية التي أصبحت يوماً بعد يوم تتبنى عمليات القتل والتفجير والتدمير في كل مكان .

شبابنا اليوم في أمس الحاجة إلى شغل أوقاتهم بما يفيدهم وهم في أمس الحاجة إلى التدرب على الانضباط والدقة والالتزام في ما يقومون به من مهام ، فنحن مجتمع أكثر من 50% من أبنائه من الشباب وكثير من هؤلاء هم على استعداد اليوم للتضحية بأرواحهم للدفاع عن دينهم ووطنهم ولكن يحتاجون إلى التدريب والتأهيل وقد سبق لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن دعا في إحدى خطب الجمعة إلى التجنيد الإجباري للشباب ، وقال سماحته « (لابد من تهيئة شبابنا التهيئة الصالحة ليكونوا درعاً لنا للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الدين والوطن مشيراً إلى أن من باب شكر النعمة أن يكون شبابنا في حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي ) ، وفي المقابل فإن الأعداء يحيطون بنا من كل جانب ، وعلينا أن نكون دائماً في خندق واحد مع جيشنا.

* نقلا عن "المدينة"