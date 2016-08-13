القوات السعودية تحبط محاولة تسلل قبالة نجران

‏أحبطت القوات السعودية المشتركة السبت محاولة تسلل قامت بها ميليشيات الحوثي قُبالة منطقة نجران، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وتمكنت القوات السعودية من قتل العشرات من عناصر الحوثي والمخلوع صالح عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تدمير 5 عربات عسكرية تابعة للميليشيات.

من جهة أخرى، أصيب 5 مقيمين إثر سقوط قذيفتين قادمتين من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة الحدودية، بمنطقة جازان ظهر السبت.

والمقيمون هم: 4 يمنيين ومصري كانوا متواجدين في منزلهم عند سقوط القذائف.

وتشهد محافظة صامطة سقوط قذائف قادمة من الأراضي اليمنية بين الحين والآخر.

هذا وقصفت المدفعية السعودية أمس الجمعة، بكثافة مواقع ومخابئ للميليشيات الحوثية قُبالة قرية الحثيرة المتاخمة للحدود في جازان، وسط تمشيط مستمر لطائرات الأباتشي على كامل الشريط الحدودي في منطقة جازان.