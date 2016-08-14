الإبداع خالد والريادة فيصل

سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير الفنان الأديب المثقف خالد الفيصل عبر عن حاجته للملاحظات والاقتراحات أكثر من المدح والثناء في لقائه بضيوف سوق عكاظ، والحقيقة يصعب تقديم الأولى على الثانية، فالثناء لأهله واجب.

في عكاظ حضر الجميع، حضر المثقف والكاتب والأديب، حضر الفكر والاقتصاد والتنمية، حضر الشباب وحضرت ريادة الأعمال، كيف لا؛ وعكاظ لوحة نقش عليها أثر الزمان بتقنية العصر وبلغة المستقبل.

يبهج أي متابع لمسيرة سوق عكاظ منح أحد فروع الجائزة لهذا العام لفائز ماليزي ومشاركة إخوة وأخوات كرام من العالم العربي والإسلامي، وهذا يدل أن عكاظ الحاضر باتت مقصداً للمتميزين من العالم العربي والإسلامي وليس العالم العربي كما كانت عكاظ الماضي.

كل ما نتمناه في دورة العام القادم دعوة كتّاب ومثقفين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، فالندوات كانت قيمة، ناقشت الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال في محفل ثقافي تراثي، وهو أمر نادر الحدوث، وللدقة لم يسبق ان أطلعت على محفل ثقافي إبداعي تجتمع فيه المعرفة بالثقافة والاقتصاد، لذلك لا بد أن تكون عكاظ جزءاً من القوة السعودية الناعمة التي نفاخر بها العالم، فما نحتاج إليه اليوم هو أن يرانا الآخر كما نحن، كما نفكر ونخطط لمستقبلنا، ولا أحد يستطيع أن يشرح كل ذلك للعالم بلغة واقعية مثلما يمكن أن تفعل عكاظ، التي حضرت بأمل الحاضر وروح الشباب وثوب المستقبل.

* نقلا عن "الرياض"