السعودية.. إصابة 6 مدنيين إثر سقوط قذائف حوثية في نجران

أفاد مراسل "العربية.نت" أن 6 مدنيين أصيبوا إثر سقوط قذائف أطلقت من الأراضي اليمنية على مصنع مياه في مدينة نجران الحدودية، و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وصباح الأحد، سقطت قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح أمام مبنى بلدية محافظة الطوال السعودية في جازان.

وتضررت بعض السيارات دون وقوع خسائر بشرية، بينما تحدثت أنباء عن إصابة رئيس بلدية المحافظة إصابة طفيفة.

وشنت طائرات #التحالف_العربي غارات عدة صباح الأحد على مواقع قرب الحدود السعودية اليمنية، ‏حيث استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية مع ‫#السعودية في #جازان، إلى جانب قصف بعض التعزيزات العسكرية في مديرية #حرض قُبالة #منفذ_الطوال السعودي البري.

أما في #عسير، وتحديداً بلدة الربوعة التي لا تبعد سوى 2 كلم عن حرم الحدود السعودية اليمنية، تمكنت القوات المسلحة السعودية من أسر عدد من عناصر الحوثيين وقتل عدد منهم بعد محاولة التسلل للأراضي السعودية.

ويسود الهدوء في #نجران بعد أن تمكنت القوات السعودية المشتركة من إفشال عملية تسلل واسعة للميليشيات وإعطاب عدد من المركبات العسكرية التابعة لهم ومقتل العشرات منهم.