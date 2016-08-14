السجن المؤبد لقاتل مبتعث سعودي في أميركا

حُكم الجمعة الماضي على رجل من جنوب #كاليفورنيا في #الولايات_المتحدة بالسجن مدى الحياة لقتله طعناً طالب الهندسة السعودي #عبد_الله_عبد_اللطيف_القاضي الذي كان الجاني قد التقى به بعد أن نشر الضحية إعلانا على الإنترنت لبيع سيارته قبل عامين.

وعُثر على رفات #المبتعث القتيل الذي يبلغ من العمر 23 عاماً جانب طريق سريع في بلدة #إنديو الصحراوية الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرقي #لوس_أنجلوس في تشرين الثاني/أكتوبر 2014 بعد نحو شهر من اختفائه.

وكان القاضي قد شوهد آخر مرة في مسكنه في ضاحية #ريسيدا في لوس أنجلوس في 17 أيلول/سبتمبر. وكان القاضي طالبا دوليا في جامعة ولاية كاليفورينا بنورث ريدج.

وقالت السلطات إن القاتل #أجوستين_روسيندو_فرنانديز (30 عاما) طعن القاضي حتى الموت في ذلك اليوم عندما حضر إلى منزل الضحية لأخذ سيارة من طراز "أودي أيه 5" كان القاضي قد اتفق على أن يبيعها له مقابل 35 ألف دولار خلال لقاء جرى بينهما في وقت سابق.

واحتفظ فرنانديز بالمبلغ واستولى على السيارة ثم تخلص من جثة القاضي في الطريق. وقال ممثلو الادعاء إن السيارة المسروقة عُثر عليها فيما بعد متوقفة عند شقة القاتل في لونج بيتش.

وحوكم فرنانديز في حزيران/يونيو وثبتت إدانته بجريمة قتل من الدرجة الأولى في قتل القاضي.

وذكر بيان أصدره مكتب المدعي بمنطقة لوس أنجلوس أنه بموجب الحكم الذي صدر يوم الجمعة سيقضى فرنانديز فترة السجن مدى الحياة في سجن الولاية دون احتمال الإفراج المشروط عنه.