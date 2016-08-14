السجن 27 سنة لأربعة سعوديين التحقوا بجماعات متطرفة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية بالسجن 27 سنة، والجلد 80 جلدة لثلاثة منهم، لقيامهم بالالتحاق والتدريب مع جماعات متطرفة وتعاطيهم لمادة الحشيش المخدر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر من #السعودية إلى موطن القتال في #سوريا والانضمام لـ #جبهة_النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديها والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع والعمل داخل أحد مقراتها وحيازته صورا لزعيم تنظيم #القاعدة وزعيم تنظيم #داعش ومتابعة أخبارهما وإنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم وإيقافهم بسبب سفرهم لسوريا.

كما أدين هذا المتهم أيضاً لتخزينه مجموعة من الصور والمقاطع القتالية واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر وتعاطي مادة الحشيش المخدر وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة. وقررت المحكمة بحق المدعى الأول بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 2500 ريال وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتها وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال لمستندات نصية وصور لتغريدات مناوئة للمملكة ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال.

كما أدين لاشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر وتعاطي مادة الحشيش المخدر وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصة. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته، وغرامة مالية قدرها 2500 ريال وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سوريا والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتها وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سكايب" للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سوريا لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سوريا للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" للتواصل مع عدد من المنسقين لذات الغرض وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صورا ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش ولما يحدث في مناطق الصراع.

كما أدين لاشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر وتعاطي مادة الحشيش المخدر وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته وغرامة مالية قدرها 2500 ريال. وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

فيما أدين المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الانترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سوريا من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة والتي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتية ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 3 سنوات ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.