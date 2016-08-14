صور العداءة السعودية التي لفتت الأنظار في أولمبياد ريو

لن تكون #سارة_العطار التي شاركت كأول عداءة سعودية في أولمبياد لندن في أغسطس 2012 هي الوحيدة، فها هي العداءة #كريمان_أبوالجدايل تكتب اسمها اليوم إلى جانب العطار و #وجدان_شهرخاني ، لاعبة الجودو السعودية، وغيرهن من الرياضيات السعوديات.

وتعد #أبوالجدايل (22 عاماً) ثاني عداءة تشارك في دورة الألعاب الأولمبية بالحجاب بعد العداءة سارة #العطار التي شاركت في سباق 800 متر في #أولمبياد_لندن وها هي أبوالجدايل تخوض #أولمبياد_ريو 2016.

وانهالت التعليقات في مواقع #التواصل_الاجتماعي حول مشاركة كريمان في سباق 100 متر في أولمبياد ريو مثنين على شجاعتها ورغبتها في تمثيل #السعودية بصورة مشرفة.

وارتدت العداءة السعودية ثياباً غطت جسمها بالكامل، وحجاباً غطى رأسها. ورغم أن أبوالجدايل لم تحقق الفوز في إحراز الميدالية الذهبية، التي أنهت السباق في رقم قياسي بزمن في 14.6 ثانية وحلت المركز السابع، إلا أنها نجحت في نيل احترام مواطنيها لا سيما من النساء.

يشار إلى أن البطلة الأولمبية الأسترالية "كاثي فريمان" الفائزة بذهبية سباق 400 متر في أولمبياد سيدني، من أكثر النساء الداعمات لأبو الجدايل.

وتضم البعثة الأولمبية السعودية لأولمبياد ريو دي جانيرو 4 رياضيات وهن، المبارزة #لبنى_العمير ولاعبة الجودو #وجود_فهمي إلى جانب العداءتين سارة العطار وكاريمان أبوالجدايل.