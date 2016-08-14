عسيري: التحالف قصف مركز تدريب للحوثيين وليس مدرسة

أوضح المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات #التحالف_العربي #اللواء_أحمد_عسيري الأحد أن طائرات التحالف استهدفت مركز تدريب للحوثيين في #حيدان (شمال #اليمن ) وليس مدرسة كما ادعى الانقلابيون، مشدداً على أن هؤلاء يقومون بتجنيد أطفال للقتال.

وقال اللواء #عسيري في بيان إن "التحالف ينفي استهداف مدرسة". وأضاف أن "الطيران قصف مركزاً للتدريب" في محافظة #صعدة .

وتابع عسيري: "تواصلنا مع الحكومة.. لا يوجد مدرسة في هذه المنطقة"، موضحاً أن الموقع الذي قصف هو "مركز الهدى".

وقال إن "تساؤلنا ماذا يفعل الأطفال في مركز تدريب عسكري؟"، مشدداً على أن الحوثيين "يستخدمون الأطفال كمجندين".

يذكر أن الحوثيين يجندون الأطفال ويدربونهم ويفتخرون بموتهم خلال القتال، حيث يقيمون لهذه المناسبة مهرجانات وإعلانات، إلا أنهم، وفي الضربة الأخيرة، وصفوا هؤلاء الأطفال بـ"تلاميذ المدارس"، ليتهموا التحالف بقتلهم.