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التركي: إحالة أطفال الشقيقات الثلاث للرعاية الاجتماعية

المصدر: العربية.نت
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إحالة الأطفال الذين تمت استعادتهم من لبنان في قضية النساء اللاتي غادرن المملكة برفقة أطفالهن متوجهات إلى سوريا إلى الجهات المختصة بالرعاية الاجتماعية.

وقال اللواء منصور إن التحقيقات لا تزال جارية بشأن معرفة تفاصيل القضية، وفق صحيفة المدينة.

وكان المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية قد كشف في بيان أخيراً أن وحدة البلاغات الأمنية "990" تلقت الاثنين الماضي بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة ومعها ثلاثة من أبنائهما يبلغ عمر أكبرهم 10 سنوات، فيما يبلغ عمر الأصغر سنتين، ويرافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما بمعيتها أربعة من أبنائها "أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنة"، وذلك للالتحاق بمناطق الصراع كونهن يحملن الفكر المتطرف.

كلمات دالّة

#وزارة الداخلية, #السعودية, #لبنان, #سوريا, #الرعاية الاجتماعية, #الفكر المتطرف

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