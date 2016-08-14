الملك سلمان يأمر بصرف راتب شهر للمشاركين في عاصفة الحزم

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني)، تقديراً منه لأبناء هذا الوطن المخلصين الذين قدموا التضحيات فداءً للدين والوطن.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى جدة مساء أمس الأحد قادماً من مدينة طنجة بعد أن قضى إجازة خاصة في المملكة المغربية.

وأكد قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء فارس بن عبدالله العمري، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) دلالة على حرصه على رفع الروح المعنوية لأبنائه العسكريين لما يقومون به من تضحيات وبطولات للدفاع عن المقدسات والوطن العزيز.

وأوضح قائد منطقة الطائف العسكرية في تصريح لـ"واس" أن ما تحظى به القوات المسلحة من دعم وتحديث وتطوير من قادتنا محل التقدير والعرفان من الجميع حتى أصبحت قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب.

وقال: إن ما تحقق من انتصارات ومكاسب دلالة على كفاءة قواتنا العسكرية، وهدف نبيل لإعادة الاستقرار ودعم الشرعية في اليمن الشقيق، منوهاً بما حظي به المصابون وأسر "شهدائنا" من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وصرف مبالغ مالية وترقية الشهداء إلى الرتب الأعلى.