السعودية تدمر صاروخين بالستيين أطلقا على نجران ومأرب

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من التصدي لصاروخين بالستيين في أجواء مدينتي نجران ومأرب.

الصاروخان أطلقتهما ميليشيات الحوثي وصالح من داخل الأراضي اليمنية، وقد قامت الدفاعات الجوية السعودية بإسقاط الصاروخين وتدميرهما.

وكان الهدوء قد عم #نجران الحدودية بعد إحباط عملية تسلل واسعة للميليشيات الحوثية إلى الأراضي #السعودية، تمكّنت خلالها القوات المشتركة بقيادة السعودية من إعطاب عدد من المركبات العسكرية التابعة لـ #الحوثيين وقتل العشرات منهم.

وفي منطقة #الملاحيط بمديرية #الظاهر الحدودية، مقابل #جازان ، دكت طائرات #التحالف بغارات عدة، مخابئ للحوثيين، وقطعت الإمدادات عن تجمعاتهم، قبالة منفذ عَلَب الحدودي، فيما قدم التحالف دعماً جوياً لـ #الجيش_اليمني الوطني، الذي لا يزال يحاصر مديرية #حرض الحدودية، لاستعادتها من المليشيات.

أما #الربوعة التابعة لمنطقة #عسير والتي لا تبعد سوى كيلومترين عن الحدود السعودية اليمنية، فشهدت أيضاً محاولات تسلل لعناصر معادية، تصدت لها القوات المسلحة السعودية من خلال أسر عدد من الحوثيين وقتل بعضهم.

مروحيات الأباتشي السعودية كان لها دور فعال أيضاً في تمشيط عدة مناطق جبلية وعرة قبالة حدود نجران، منها خباش وسقام وتنصاب، كان للحوثيين مخابئ فيها، كما أفاد موفد قناة "الحدث".

وأكد مواطنون في جازان سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها الميليشيات من داخل الأراضي اليمنية أمام مبنى بلدية محافظة الطوال، وتضرر بعض السيارات دون وقوع خسائر بشرية، وسط أنباء عن إصابة رئيس بلدية المحافظة بإصابات طفيفة جراء المقذوف.