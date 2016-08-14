هل سيفوز بجائزة نوبل خليجي؟

يصعب علي أن أستمر في الكتابة الأسبوعية الإقتصادية دون أن أتوقف وأسجل بعض الكلمات لشخصية مسلمة عالم في مجال الذرة رفع رأس المسلمين والعرب في مختلف أنحاء العالم بعد أن كنا نفتخر بالتاريخ القديم لعلماء العرب والمسلمين في القرون الماضية أمثال الخوارزمي عالم الرياضيات الأشهر وابن سيناء وابن النفيس وابن الهيثم وغيرهم. نعم لقد ساهم الأستاذ الدكتور العالم أحمد زويل الذي انتقل إلى رحمة الله في الشهر الماضي صاحب الفضل في تطوير بعض نظريات الذرة، إذ استطاع أن يقدم اكتشافا جديدا وهو نظام تصوير سريع جداً باستخدام الليزر لرصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض وتحديد الوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة وهي (فيمتوثانية) وهي جزء من مليون مليار جزء من الثانية. وعندما حقق هذا الاكتشاف ووصل إلى هذه النتيجة قال العالم أحمد زويل «إذا كان بالإمكان فهم مشهد التغيير الكيميائي أو البيولوجي، فربما تكون قادراً على تغيير المشهد القائم»، وبهذا الاكتشاف العظيم حصل زويل على جائزة نوبل للكيمياء عام 1999، وسجل اسمه كأول عربي مسلم يفوز بجائزة نوبل للكيمياء، وسُجل اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أسماء الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية منذ إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية، وصُنف في المرتبة الثانية بين 29 عالما في التاريخ باعتباره أهم علماء الذرة بالولايات المتحدة، التي تضم «البرت إينشتاين» و«الكسندر غراهام بيل». وفي عام 2009 اختير العالم الدكتور أحمد زويل عضواً في المجلس الإستشاري العلمي للرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا. كما قام الدكتور أحمد زويل بنشر 350 بحثاً علمياً في المجلات العلمية المتخصصة، ونال العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم. وانتخبته الأكاديمية البابوية ليصبح عضواً بها وحصل على وسامها الذهبي عام 2000، ونال أعلى قلادة (بريستلي) أرفع وسام أمريكي في الكيمياء عام 2011.

ومن أقوى تصريحاته «إن أهم عامل لنجاح الأمم هو الطاقة البشرية»، «وإن العلم والمعرفة ليس لهما أي بلد»، «إن العلم هدفه تحسين النوع البشري»، ومن أصدق المقارنات التي نشرها العالم أحمد زويل هي قوله: «في الدول الصناعية يدعمون الفاشل حتى ينجح وفي الدول النامية يعيقون الناجح حتى يفشل». وأجدها مناسبة اليوم لأرد على أولئك المنتقدين والناقمين على التعليم العام والجامعي في العالم العربي وأقول لهم إن هذا التعليم الذي تقللون من شأنه تخرج منه العلماء والأطباء والأدباء والقياديون والعسكريون البارزون في العالم، وحملة جائزة نوبل، ومنهم الدكتور أحمد زويل، الذي درس في إحدى المدارس الحكومية المصرية في مدينة دمنهور بمحافظة الجيزة، وأكمل دراسته للبكالوريوس في تخصص كيمياء في كلية العلوم بجامعة الأسكندرية، وحصل على امتياز مع مرتبة الشرف في درجة البكالوريوس سنة النكسة حرب 67، رغم كل الصعوبات والظروف المحبطة في ذلك الوقت، ثم عُين معيداً في القسم نفسه والكلية نفسها. وبعد عام حصل على درجة الماجستير، ثم حصل على منحة دراسية بالولايات المتحدة ليحصل على الدكتوراة في جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، وهذا يؤكد أولاً أن الخلل ليس في التعليم أو المعلمين وإنما في أجواء التعليم والعوامل المساعدة والداعمة للإبداع والإنتاج التي توفر كل الدعم المالي والمعنوي والتشجيع للابتكار والإبداع. وهذا هو الفرق الذي نوه عنه العالم الدكتور أحمد زويل بين الإبداع في الدول النامية والدول الصناعية، وأكد أن المبدعين والناجحين بحاجة إلى الدعم والمساندة وليس الإعاقة ليفشلوا. وأن نجاحه وإبداعه وتفوقه وحصوله على جائزة نوبل في الولايات المتحدة يؤكد أنه لا عنصرية في العلم ولا جنسية أو هوية للعلم والإبداع. وأن النجاح ليس حكراً على الأمريكان والأوروبيين بل هو متاح لكل متميز طموح راغب ومصمم على النجاح.

فهل سنرى يوماً من الأيام أحد أبناء الخليج فائزاً بجائزة نوبل العالمية؟ لاسيما أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة تنفق على التعليم العام والجامعي إنفاقاً لا مثيل له، حتى يبدو وكأنه فيه شي من البذخ في المباني والتجهيزات والخدمات، وتدفع مكافآت لطلبة العلم الجامعي، وتنفق البلايين لابتعاث الطلاب والطالبات للتعلم والحصول على شهاداتهم العليا من أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية، إلا أنه حتى الآن لم يبرز لنا فائز واحد بجائزة نوبل. والحقيقة لا أعلم أين الخلل؟ هل هو فينا؟ أو في الأجواء المحيطة؟ أو في طموحات شبابنا؟ لكنني كلي أمل بأن يفوز بجائزة نوبل في يوم من الأيام أحد أبناء دول الخليج في أحد مناحي العلم والاختراع.

* نقلا عن "عكاظ"