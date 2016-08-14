وزير العدل: الممتنعون عن نفقة الأطفال كالمعنِّفين لهم

أكد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً يعتبرون ممارسين لإحدى صور العنف ضد الطفل.

وجاء ذلك في تعميم وجهه إلى المحاكم كافة في المملكة، شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل في حال النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً واحد من صور العنف الموجه إلى الطفل.

وأشار الصمعاني إلى الدراسة التي أعدتها وزارة العدل في هذا الشأن، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.