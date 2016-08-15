البدء بتشغيل رقم الطوارئ الموحد في مكة بعد 10 أيام

اعتبر مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية السعودية أن مشروع الرقم الموحد "911" يمثل نقلة نوعية متطورة في العمل الأمني.

وقال قائد مركز العمليات الوطني في وزارة الداخلية، اللواء عبدالرحمن الصالح، إن المركز يساهم في سرعة التنسيق بين الجهات التي تخدم الحاج والمعتمر وسيبدأ تشغيله بعد نحو 10 أيام.

كما أشار الصالح إلى أن المركز يضم إلى جانب الجهات الأمنية، وزارة الصحة، والهلال الأحمر، وشركة المياه، والكهرباء، ووزارة النقل، حيث سيعتبر الرقم 911 هو رقمَ الطوارئ في منطقة مكة، إضافة إلى أن أي شخص يتصل برقم الطوارئ من داخل السعودية ستكون الاستجابة من مركز العمليات في مكة.