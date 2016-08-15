السعودية: استشهاد عريف بحرس الحدود باشتباك مع الحوثيين

أدى إطلاق نار من عناصر حوثية على مواقع سعودية حدودية في ظهران الجنوب اليوم الاثنين إلى استشهاد عريف في حرس الحدود السعودي.

وقد صرح المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية_السعودية بأنه "عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين 1437/11/12هـ تعرضت مواقع حدودية متقدمة بمحافظة #ظهران_الجنوب بمنطقة #عسير لإطلاق نار من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية، حيث تم الرد على مصدر النيران بالمثل، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار عبر الحدود استشهاد العريف بـ #حرس_الحدود #مشاري_محمد_سعد_الشهراني"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".