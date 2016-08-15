سعودي ذهب للسياحة.. فساعد بالقبض على عصابة سرقة هندية

تمكنت شرطة مدينة #مومباي في #الهند من القبض على عصابة هندية تخصصت في سرقة السائحين العرب والسعوديين على وجه الخصوص، بعد أن تعرض سائح سعودي سبعيني، يدعى #حسين_علي_مبارك لحادث سطو مسلح مطلع هذا الشهر، الأمر الذي مكّن الشرطة الهندية من ضبط عصابة من الهنود قامت بسرقة أكثر من 44 سائحا عربيا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "مومباي ميرور" أن السائح السعودي حسين مبارك وصل إلى مومباي بغرض السياحة في 4 آب/أغسطس، وتوجّه في اليوم الثاني لرحلة سياحية داخل مومباي، وعند انتهائه منها استقل مبارك سيارة أجرة لتعيده إلى فندقه، إلا أنه فوجئ بالسائق يتوجه به إلى أماكن نائية لا يعرفها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "مكة".

وقال مبارك للشرطة إن السائق بدا عصبيا وأخذ يتحدث مع أشخاص آخرين على الهاتف بلغتين محليتين لم يفهم مبارك منهما شيئا إلى أن توقفت السيارة بشارع صغير بجانب محطة بنزين مهجورة، حيث فوجئ مبارك بظهور رجلين لا يعرفهما أخرجاه من السيارة بالقوة وضرباه وطرحاه أرضا. ثم أخذ الرجال الثلاثة بعد ذلك كل الأموال التي كانت مع السائح ولاذوا بالفرار.

وقالت الشرطة إن اثنين من المشاة أبلغا الشرطة عندما عثرا على مبارك ملقى على الأرض ما ساعد الشرطة على البدء في عملية البحث عن الجناة سريعا. وأوضحت الشرطة أن العصابة سرقت من مبارك مبلغ 87 ألف روبيه هندية و6000 ريال سعودي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات التي أدلى بها مبارك للشرطة عن السيارة الـ"ماروتي إكو"، وسائقها مكنت الشرطة من العثور على السيارة والوصول لصاحبها ومن ثم الإيقاع بأربعة من أفراد العصابة من بينهم زعيم العصابة جانيش باوار (39 عاما).

وتمكنت الشرطة من إعادة جزء من الأموال المسروقة للسائح السعودي (85 ألف روبيه و1900 ريال).