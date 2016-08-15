سفارة المملكة ببرلين:نستبعد العمل الجنائي بحادث المبتعث

أصدرت السفارة #السعودية في #ألمانيا بياناً خاصاً بفقدان مبتعث سعودي فجر الأحد أثناء قيامه بالسباحة في نهر "نيكار" بمنطقة "راين - نيكار - كرايز" التابعة لولاية "بادن فوتيمبيرغ". وأوضحت السفارة أن وفداً منها قام بالانتقال إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات البحث والتحقيق مع السلطات الألمانية المحلية في المنطقة المذكورة.

كما ذكر البيان أن السلطات الألمانية تلقت اتصالاً من أحد الأشخاص يفيد بفقدان المبتعث، الذي كان بصحبة مجموعة من أصدقائه أثناء قيامه بالسباحة في نهر "نيكار"، مشيراً إلى أن المرافقين الذين كانوا معه حاولوا الوصول إليه لكن دون جدوى لطبيعة المنطقة وعدم اتضاح الرؤيا.

ونوه إلى أن السلطات الألمانية بادرت بالبحث عن المبتعث عبر تقنية البحث الحراري وطائرات الهليكوبتر وعدد من الزوارق، بالإضافة إلى فرق الغطس. وقال بيان السفارة إن البحث ما زال متواصلاً عن المبتعث المفقود، مستبعداً وجود "شبهة جنائية" تبعاً لما أوضح مصدر مسؤول بالقسم الجنائي بشرطة منطقة "نيكار غيموند". كذلك بين أن السلطات الألمانية تعده "مفقوداً" إلى حين العثور عليه.

يذكر أن الطالب السعودي من مواليد مدينة الدمام ويبلغ من العمر (25 عاماً)، وهو مبتعث منذ عام 2010 لدراسة طب الأسنان في ألمانيا.