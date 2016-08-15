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محمد عبده يعود للغناء على أرضه في ذكرى وفاة طلال مداح

المصدر: دبي - ماجد ابراهيم
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صادفت عودة الحفلات الغنائية لـ #السعودية الأربعاء الماضي بصوت الفنان #محمد_عبده في #سوق_عكاظ ، الذكرى الـ16 لرحيل الفنان #طلال_مداح ، الذي توفي أمام جمهوره على مسرح المفتاحة في أبها 11 آب/أغسطس.

غياب الحفلات الغنائية عن السعودية طوال سنوات مضت أثار الكثير من المطالبات بإعادتها، بعد مواسم ناجحة تنافست فيها صيفا مدينتا #جدة و #أبها عبر مهرجانات غنائية، استقطبت نجوم الغناء في #الخليج منذ العام 1998.

بالتوازي مع هذا الغياب تسابقت مدن خليجية عدة لاستضافة الفنانين السعوديين وجماهيرهم، بحفلات حققت نجاحا واسعا.

باب عودة الحفلات الغنائية إلى السعودية فُتح بصوت محمد عبده في سوق #عكاظ ، فيما ينتظر جماهير بقية الفنانين عودة نجومهم إلى مسارح السعودية توازيا مع إنشاء هيئتي الثقافة و #الترفيه في البلاد مؤخرا.

كلمات دالّة

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