استشهاد 4 مواطنين سعوديين في نجران بقذائف من اليمن

استشهد 4 مواطنين سعوديين في #نجران، الثلاثاء، جراء سقوط مقذوفات عسكرية قادمة من الأراضي اليمنية. وأعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة نجران أنه عند الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء 16 أغسطس باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على مدينة نجران، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين و3 من المقيمين.

كما أسفر القصف عن إصابة عدد من المواطنين في المنطقة.

واستشهد العشرات من المواطنين السعوديين في نجران، بسبب القصف العشوائي الذي تنفذه الميليشيات الحوثية في اليمن على المناطق الحدودية مع السعودية.

ونجحت القوات السعودية في صد محاولات تسلل كثيرة للميليشيات الحوثية على الحدود في المنطقة.