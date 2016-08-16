السعودية تدرج "عاصفة الحزم" و"رعد الشمال" بالمناهج

كشف وكيل وزارة التعليم السعودية للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد الحارثي، عن إدراج عدد من المواضيع والأنشطة التي تتناول الحديث عن شهداء الواجب في العمليات الجارية باليمن، وذلك في المقررات الدراسية للعام الدراسي المقبل.

وقال الحارثي إنه تم الانتهاء في وكالة المناهج والبرامج التربوية من تحديث بعض الكتب الدراسية بالمرحلة الثانوية، مشيراً إلى إدراج موضوع خاص عن " #عاصفة_الحزم"، و" #إعادة_الأمل"، وموضوع آخر عن " #رعد_الشمال".

وأشار الحارثي إلى أن اللجان المختصة بدأت العمل والإعداد لتضمين هذه الموضوعات في المقررات الدراسية، بما يتواكب مع الاهتمام بشهداء الواجب وذويهم.

وأثنى الحارثي على الجهد الكبير الذي يقوم به العاملون في وكالة المناهج والبرامج التربوية كل في مجاله وحرصهم الشديد على مواكبة الأحداث والمتغيرات.