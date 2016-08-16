السعودية: قبول أبناء الشهداء بالكليات التقنية بلا شروط

وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد بقبول أبناء شهداء الواجب في جميع الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة وإعفائهم من شروط القبول بدءاً من الفصل التدريبي القادم.

ويأتي هذا الإجراء تقديراً من المؤسسة لما قدمه شهداء الواجب دفاعاً عن دينهم ووطنهم وانطلاقاً من مسؤولية المؤسسة الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه.

ووجه الفهيد كافة الإدارات المعنية بالمؤسسة بتسهيل إجراءات قبول أبناء الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم من خلال خدمات التوجيه والإرشاد، وخدمات صندوق المتدربين والمتدربات، ومكاتب التنسيق الوظيفي.

يذكر أن عدد الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة والتدريب التقني يبلغ 37 كلية تقنية للبنين و19 كلية تقنية للبنات إضافة إلى 16 كلية عالمية للبنين و17 كلية عالمية للبنات في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى 43 فرعاً جديداً للكليات التقنية و21 معهداً يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات التقنية والمهنية.