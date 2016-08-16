سعودية ترفع شكوى ضد شرطة شيكاغو

رفعت طالبة سعودية دعوى قضائية ضد شرطة شيكاغو تتهم فيها بعض عناصرها باحتجازها والاعتداء عليها بسبب لباسها الديني وتجريدها من حجابها في شهر يوليو العام الماضي.

واتهمت الشابة اعتماد المطر (32 عاما)، 5 عناصر من الشرطة في مدينة شيكاغو، بالاعتداء عليها أثناء عودتها إلى بيتها عند محطة المترو في المدينة في الـ4 من يوليو العام 2015، وذلك بحسب بيانات صحيفة واشنطن بوست الأميركية الخميس 11 أغسطس.

وتبنى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) قضية المطر ورفع قضية بالنيابة عنها ضد شرطة شيكاغو، بتهمة خلع حجابها والإساءة إليها واعتقالها من دون مبرر، وصرح متحدث باسم المنظمة بأنه إضافة إلى الدعوى القضائية فإن المنظمة رفعت شكوى إلى وزارة العدل الفيدرالية، بحسب الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لمحامي المدعية جورجي كوليس: "عناصر الشرطة ركضوا خلفها وألقوها أرضا وسحبوها ثم نزعوا حجابها"، مضيفا أن الشابة وضعت قيد الاحتجاز بالسجن تلك الليلة ولم تستطع الإفطار ذلك اليوم على الرغم من صيامها في الشهر الفضيل".

وتتهم الشابة السعودية اعتماد المطر، شرطة شيكاغو باستخدام القوة المبالغ فيها والتفتيش غير القانوني وانتهاك حريتها الدينية، ولمح محاميها إلى أنها "عانت من تعنيف وانتهاك لحقوقها الدستورية، والشعور بالخوف، وتعرضت للإهانة والتمييز بمكان عام".

في حين أشار تقرير الشرطة إلى أن عناصرها كانوا في حالة تأهب قصوى لاحتمال وجود خطر إرهابي ذلك اليوم، حينها ظهرت الشابة اعتماد المطر متصرفة بشكل مقلق وتمشي بخطى سريعة وغريبة ولم تمتثل لأوامر الشرطة، ما دفعهم للاعتقاد أنها ربما كانت انتحارية. وأكدت الشابة، التي قدمت إلى الولايات المتحدة قبل 4 سنوات لتعلم اللغة الإنجليزية، أنها توقفت عن الخروج من البيت منذ الحادثة الأخيرة في يوليو العام المنصرم لأنها "لا ترغب بعيش ذلك الرعب مرة ثانية"، بحسب تعبيرها.

في وقت سابق، تحدثت المطر إلى تلفزيون "سي بي سي" في شيكاغو. وقالت إن الحقيبة التي اعتقدت الشرطة أن فيها متفجرات كانت تحوي "فطور رمضان". وأضافت: "سألوني، لماذا أضع طعاما داخل حقيبة؟ ولماذا أنا مسلمة؟ ولماذا أنا صائمة؟ ولماذا أرتدي الحجاب؟".