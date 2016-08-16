بالصور.. أعمال بطولية للقوات السعودية على الحدود

يقدم أفراد القوات المسلحة السعودية على امتداد الشريط الحدودي في منطقة جازان "أعمالا بطولية، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وردع من يحاول المساس بمقدرات الوطن".

ويقوم الجنود بعمليات تمشيط لحدود المملكة على مدار الساعة، مستخدمين أحدث أجهزة المراقبة المتطورة لمتابعة أي تحركات قد تطرأ في المنطقة والتعامل معها على الفور وفق ما تقتضيه الحالة بكل دقة وثقة وعزيمة منطلقين في حرص على حماية الوطن ومقدراته والوقوف صفا واحدا في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن.

وحسب ما رصدته عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية، أكد عدد من القادة الميدانيين خلال الجولة جاهزية وكفاءة القوات المرابطة على الشريط الحدودي وقدرتها على التصدي لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة بلاد الحرمين الشريفين، مشددين على أن القوات المسلحة السعودية الباسلة تحقق بالتعاون مع بقية قوات التحالف العربي الأخرى الإنجازات تلو الإنجازات والانتصارات عقب الانتصارات بشكل متواصل، كل ذلك بجهود الجنود البواسل وأعمالهم الشجاعة والمخلصة التي يقومون بها في ظل الحكومة الرشيدة وما يتمتعون به من روح معنوية عالية تلامس عنان السماء.

وأبرز عدد من المنتسبين للقوات المسلحة المرابطين على الشريط الحدودي ما يتمتع به أفراد القوات العسكرية من شجاعة وبسالة في الميدان ومستوى التدريب المتطور الذي يتلقاه أفراد القوات المسلحة الأشاوس، بما يمكنهم من القيام بواجبهم للوطن في قتال الأعداء ودحرهم وإرجاع كيدهم في نحورهم.