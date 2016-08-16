قادة عسكريون: القوات السعودية تسيطر على الحدود الجنوبية

أكد قادة عسكريون أن القوات المسلحة السعودية تسيطر على كامل الشريط الحدودي الجنوبي. وتنقل موفد "العربية" طوال الأيام الماضية على طول الشريط الحدودي، وزار الجبهة الأمامية والتقى بأفراد وضباط القوات السعودية المشتركة.

وقال قادة عسكريون، فضلت القوات المسلحة عدم ذكر أسمائهم: "إن #الحدود_السعودية خط أحمر، لن نسمح لأحد بتجاوزه. وهي رسالةٌ واضحة تقوم القوات المسلحة السعودية بتطبيقها على أرض الواقع عسكرياً من خلال نجاحات متتالية تحققها في صد عمليات تسلل ميليشيات #الحوثي وتدمير صواريخها الباليستية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وقال النقيب المسؤول عن المدفعية إن "المدفعية السعودية تساهم بشكل فعال ميدانياً أثناء المعارك، حيث تقوم بعدة أدوار محورية في جبهات القتال على الحدود".

وأكد عقيد آخر أن العربات العسكرية "شبل واحد واثنين" صناعةٌ سعودية بمقاييس عالمية، تفخر بها القوات المسلحة السعودية، مشيرا إلى أن القوات تتلقى تدريبا على هذه العربات المتطورة تقنيا.

وأفاد ضباط في الخطوط الأمامية أن معنويات القوات المسلحة السعودية في ظل الجهود المبذولة ليلا ونهارا لتأمين الحدود السعودية الممتدة لأكثر من 1400 كيلومتر.