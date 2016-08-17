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السعودية.. مقتل جندي برصاص ملثمين في القطيف

المصدر: العربية.نت
رجال شرطة في القطيف
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قتل مسلحون مجهولون جندياً سعودياً في المنطقة الشرقية بالمملكة ليل الثلاثاء.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في #السعودية بأنه "عند الساعة 2:45 بعد منتصف ليلة الثلاثاء تعرضت الحراسة الخارجية لشرطة محافظة #القطيف لإطلاق نار كثيف من سيارة كان يستقلها 4 أشخاص ملثمين، مما نتج عنه إصابة الجندي أول/ عبدالسلام برجس صياح العنزي، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تعرض مبنى #الشرطة وإحدى الدوريات لبعض التلفيات، ولا تزال الجهات المختصة تباشر إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة الإرهابية، بحسب تصريحات الناطق باسم الشرطة.

كلمات دالّة

#السعودية, #القطيف, #الشرطة

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