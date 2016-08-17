بالصور.. سعودي يلتقط تفاصيل لا تراها العين المجردة

لسعة عنكبوت مميتة وتعالج من اللشمانيا بـ 22 إبرة طبية لم تكن كافية لتثنيه عن مهنة تفاصيلها لا تخطر على بال الناس العاديين، المصور مشعل الريحان عضو الاتحاد الدولي للتصوير FIAP حقق 44 جائزة في مسابقات دولية وسجلت موسوعة آركيف الأميركية له مؤخرا صورة احترافية من نوع الماكرو لأحد العناكب الذئبية المهددة بالانقراض وهو من فصيلة Wolf Spiders ومن جنس Sosippus janus، حيث يتميز هذا العنكبوت بالمهارة البالغة في التخفي والسرعة فلا يمكن مشاهدته بسهولة وينخفض مستوى قدمه فيكون مسطحاً تقريباً.

الريحان تحدث لـ"العربية.نت" عن هذا النوع من التصوير الدقيق: أعتبر القيام بالتصوير رسالة تخدم البشرية في نشر الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية وجود الحشرات في الطبيعة حيث إنها ليست عدوانية فلكل واحدة منها سمات وصفات تختلف عن غيرها، ومن أهم التكتيكات التي تجعل من الماكرو مختلفاً عن بقية المجالات الأخرى هو الاقتراب، وهذا يعتبر تحديا قائما بذاته خاصة مع الحشرات الحذرة والخجولة والتي تؤرّق المصور في الحصول على عمق ميداني مناسب للعنصر.

وأضاف الريحان عن تصوير الماكرو: حبي للحفاظ على هذه الأنواع من الانقراض هو الدافع الرئيسي بل والمساهمة ولو بالشيء البسيط في المحافظة عليها حتى تم اختيار أحد أعمالي في المنظمة الأميركية لحماية الحيواناتarkive 2010، كأول عربي في قسم الحشرات النادرة. وعن أبرز الإنجازات حقق الريحان لقب CROWN التاج الذهبي الثاني من اتحاد مصوري العالمي.

موسوعة عربية

13 سنة قضاها مشعل لرؤية المخلوقات بوضوح، حيث يطمح لإنشاء موسوعة عربية عن أهم الحشرات في المملكة بصور ذات جودة عالمية ودمجها مع المناهج الدراسية. وعن أبرز الصور التي لفتت الانتباه هي لنحلة تتجه لزهرة دوار الشمس، حيث قام برسم تفاصيل الصورة بزرع البذور في النبتة وانتظارها حتى تنبت كزهرة وانتهاءً باتجاه النحلة لها: "من أخطر صوري هو تصوير مكان للعناكب الذئبية في إحدى البيوت القديمة وهو نوع نادر من العنكبوت".

صعبة جدا

مراحل التقاط الصورة غالبا تكون بأخذ عينة من هذه الحشرة بالرصد ثم تثبيتها للحصول على أجزاء دقيقة ثم يتم معالجة الصورة ودمجها، حيث تستغرق الصورة الواحدة 8 ساعات لأنها صعبة جدا وأحيانا يتم البحث عن الحشرة أسبوع كامل ومعدات الماكرو سعرها مرتفع، وملحقاتها لا تتوفر بشكلٍ دائم لقلة استخدامها.