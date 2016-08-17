تمنت متبرعاً بـ"كليته" فأنهى سعودي معاناتها

حقق مواطن سعودي أمنية سيدة سعودية ناشدت عبر "تويتر" متبرعاً ينهي معاناتها مع الفشل الكلوي. وبادر المواطن فهد الشمري بتحقيق أمنية منال الحربي وتبرع بكليته، ليلقي تصرفه إشادة كبيرة من مغردي "تويتر" الذين تداولوا تغريدة المواطنة الحربي، التي عبرت خلالها عن أمنيتها خلال العام الجاري بأن تجد متبرعاً بكليته ينهي معاناتها من الفشل الكلوي، مرفقة معها رقم ملف حالتها والمستشفى الموجود به في الرياض.

ولقيت لفتة الشمري الإنسانية ردودا واسعة من المغردين الذين أنشأوا وسماً بعنوان #الشمري_يتبرع_بكليته_للحربية، أشادوا بموقفه وتجاوبه لإنهاء معاناة المريضة.

وتخرجت الحربي العام الماضي من الجامعة تخصص رياض الأطفال، بمعدل مرتفع ومرتبة الشرف، ولم تستطع أن تلتحق بأي وظيفة بسبب مواعيد المراجعات، وأضافت: أن المتبرع فهد استغرق قرابة الثمانية أشهر يراجع المستشفى لإنهاء إجراءات التبرع، موضحة أن المتبرع سافر من حائل إلى الرياض من أجل التبرع.

وكان المواطن فهد بعث حينها لمنال رسالة عبر "تويتر"، كتب فيها: "إذا ما حصلتي متبرع أختي أنا مستعد ويشهد علي الله أني صادق لوجه الله سبحانه لا أريد شيئاً منك".