رسائل سلمان ليلة وصوله

لحظات قليلة فصلت بين وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرض الوطن وإصداره أمراً بصرف راتب إكرامي لأبطالنا من كل القطاعات العسكرية المشاركين في عاصفة الحزم والمرابطين على خطوطنا الأمامية لردع عصابات الحمقى التي تتوهم استطاعتها اختراق حدودنا الجنوبية والعبث بأمننا. الشعب الوفي التقط سريعاً هذه اللفتة والفارق الزمني الوجيز جدا بين الوصول وإصدار الأمر ليجعل منها الموضوع الأول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل إلى الترند العالمي في تويتر.

هذه اللفتة لها أكثر من بعد، فهي في المقام الأول تجسد التقدير الكبير لكل من يذود عن الوطن بروحه، وهو تقدير موجود ومستمر في كل الأوقات والظروف لكنه يزداد عندما يصبح الوطن في ظروف استثنائية ويثبت حماته أنهم أهل للذود عنه بكفاءة واقتدار وبسالة دون مزايدة على شيء أو انتظار لشيء لأنهم يعتبرون ما يقومون به واجبا مقدسا وشرفا عظيما في الحياة أو الاستشهاد، لكنها لمسة الوفاء للأبطال والتقدير لهم هي التي حمل بشارتها ذلك المساء.

ومن ناحية أخرى تدحض هذه اللفتة كل الشائعات والمقولات المدسوسة التي يروج لها بعض الإعلام المأجور المدفوع من قبل جهات معادية عن أوضاعنا الاقتصادية واستقرارنا المالي بتضخيم بعض الأخبار أو الإجراءات أو التدابير التي يمكن أن تتخذها أي دولة للتكيف مع المستجدات وما تتطلبه من توجهات ورؤى جديدة. كثير من وسائل الإعلام التي جندت نفسها لترويج سلبيات عن أوضاعنا كان هدفها ترسيخ صورة ذهنية مغلوطة لدى العالم الخارجي وحتى في الداخل بوجود أزمة خانقة في قوة اقتصادنا وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في كل الجوانب، لكن هذه اللفتة الذكية المستحقة من قائد محنك تحمل في ثناياها رداً عمليا بليغا على ذلك الطابور المشبوه المشغول بنا، بل إنها رسالة عامة للعالم بأكمله عن حقيقة أوضاعنا.

ستتضافر كل الجهود لتجاوز التقلبات المحكومة بمتغيرات عالمية تؤثر في موارد الدول وقد تجاوزنا ما هو أصعب، وسيستمر الوطن مدافعا عن مقدساته ووحدته واستقراره وأمنه بالتلاحم الوثيق بين الشعب والقيادة والاحترام والتقدير المتبادل والثقة المطلقة.

*نقلاً عن "عكاظ"