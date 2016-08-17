زيدان "المنتفخ"

ما من شك أن الدكتور يوسف زيدان باحث عظيم في مجاله وتحديدا في التراث الصوفي ورموزه السابقين، وما من شك أن كتاباته "الأدبية" تلمع بأجمل الكلمات الروحية!
لكن #يوسف_زيدان كشخص " فارغ" و"منتفخ" !!
التقيته مرة لأربع ساعات، رجل لا يعلم عن أي شيء خارج محيطه وبالأحرى محيط الإسكندرية!
يجهل أي مثقف أو كاتب أو حتى جريدة لا تنتمي لمكانه!
لطالما أعجبت بكتاباته وحرصت على ملاحقة كل إصدار ينتجه!
لكن كذلك لطالما كانت لدي تحفظات على شخصه و"شطحاته" وآرائه "العنيفة" و"المتغطرسة" على صفحته في الفيسبوك.
هجومه الأخير على الجزيرة العربية و #الحتة_الوسطانية وتاريخها الجاهل البعيد حتى عن اللغة العربية ! وتصريحاته " المخجلة" خلال مشاركته في مهرجان بطنجة ليست بمستغربة لدي رغم انزعاج الكثيرين من السعوديين والخليجيين !
لفهم شخصية يوسف زيدان أقرب انظروا إلى الإثارة والسخرية والتعالي على الحضور والمنظمين في أغلب مشاركاته الثقافية، آخرها كان في الأيام الثلاثة من مشاركته في احتفالية ثقافية بالمغرب !
تصرفات متعالية وردود ساخرة وغضب من الحضور ومقالات انتقادية!
مشكلة زيدان ليست مع السعودية أو المغرب أو حتى مصر ولا حتى مع الثقافة التي يجهل جّلها.
مشكلته مع نفسه !!
باختصار يوسف زيدان شخص " منتفخ" عافانا الله وإياكم.