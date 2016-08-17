فن الهدر السعودي.. عب الفراغ !!

اقترح عليك عزيزي القارئ ان ندخل في امتحان خفيف لتعبئة الفراغات التالية، فالحوار الاجتماعي الايجابي يتطور اذا كانت نقاط الحوار تستند الى معطيات وحقائق علمية. وهذا يخدم التوجه لتطوير آليات الحوار الوطني، ويخدم مشروعنا الكبير: التحول الوطني.

ثمة قضايا وطنية مصيرية تحتاج لنضج الوعي الاجتماعي حولها، لان استمرارها خطير على مجتمعنا، وتوضع في مقدمة مهددات الأمن الوطني. نقصد هنا الاستمرار في هدر مواردنا الطبيعية والمالية. الارقام كبيرة ومخيفة.

أجزم أن الغالبية منا ترفض الهدر من منطلق ديني وأخلاقي ووطني، وبعض جوانب الهدر مواجهتها تحتاج مبادرة مؤسسات الدولة، والناس عادة تستجيب لجهود الحد من الهدر اذا وصلت الرسالة واضحة.

خير مثال نجده في مشروع (كفاءة) الذي انطلق قبل سنوات لإيقاف هدر استهلاك الطاقة عبر برامج عديدة. الآن البرنامج يسير حسب الجدول الزمني، محققا منجزات إيجابية، مؤكدا ان الناس في بلادنا تكون جزءا من الحل اذا لمست عزم وحسم الحكومة وحسن التدبير.

ربما البعض من النخبة المتابعة والمطلعة تعرف الأرقام الحقيقية لجوانب الهدر العديدة، لكن الأغلبية منا لا تعرف، لذا من يستطيع تعبئة الفراغ سوف يكون من النخبة المستنيرة، مثلا:

كم نخسر سنويا من دعم مشتقات الطاقة، عب الفراغ (...........).

وكم نخسر سنويا من دعم الدقيق الأبيض الذي ينتهي نصف منتجاته من الخبز والمعجنات والحلويات الى صناديق النفايات، عب الفراغ (...........).

وتوسع تجارة الأغذية السريعة بسبب الدعم الحكومي للدقيق الأبيض والسكر أوجد لدينا هدرا للموارد المالية للإنفاق على الصحة بسبب علاج السكري والسمنة والتي نحقق فيها معدلات قياسية عالمية، فكم ننفق على علاج الأمراض التي ترتبت على تغير نمط الحياة، عب الفراغ (..........).

وكم نخسر من الموارد المالية لهدر المياه بسبب الإفراط في الاستهلاك، وبسبب سوء الادارة للقطاع، (...........).

وكم نخسر من بقاء التكييف يعمل على مدار الساعة في اكثر من مئة الف مسجد وجامع، (..........).

وكم نخسر من الرصف وإعادة الرصف للشوارع بسبب تشتت ادارة الخدمات داخل المدن، (.........).

وكم نخسر من عدم وجود نظام فعال مطبق لادارة وجمع النفايات المنزلية والتجارية، (..........).

والآن لدينا هدر لأعظم مواردنا، وهو: الانسان، فكم نخسر انسانيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب الحوادث المرورية، (............).

طبعا نمو وتوسع وابداع مظاهر الهدر لا يتحمله المواطن وحده، فعدم تفاعل مؤسسات الدولة وضعف التشريعات أوجد البيئة الحاضنة للهدر. الآن الكهرباء والماء يتصدران قائمة مسببات الهدر لمواردنا المالية والطبيعية، وندفع الثمن غاليا الآن مضطرين لأننا تأخرنا كثيرا في وضع مواصفات واشتراطات للبناء ومواد السباكة، ولم نحسن ادارة قطاع انتاج وتسويق المياه حتى أصبح لدينا حالة خاصة لاهدار المياه جعلت احساسنا جامدا جدا أمام مظاهر الهدر التي نشاهدها في بيوتنا وفي الأماكن العامة.

أيضا عدم تبني التطوير الشامل للأحياء السكنية وغياب برامج الاسكان أوجد حالة (التطوير الفردي) للمباني السكنية، فكل يبني على ليلاه واعتمد أغلبنا على المكاتب الهندسية المتواضعة الامكانات (ابو ريالين)، والمقاول (ابو شنطة)، فاصبح لدينا فن هدر في مواد البناء، وهدر للتخلص منها، وهدر للجهد والموارد لمطاردة من يرمون مخلفات البناء داخل الحارات.

طبعا هذا الموضوع معقد ومتداخل وقد يصعب الإحاطة بكل متغيراته، ولكن في تصوري يجب ان يكون حاضرا دائما في حوارنا الاجتماعي، حتى لو كان عبر طرح الأسئلة التي تثير النقاش وتدفع للتفكير والتأمل.

نحن نهدر مواردنا وكأننا نضمن ان نكون آمنين تقلب الدهر ونقمة الخالق سبحانه وتعالى. لقد أعطانا الله الموارد، ولعله يمنحنا حسن التدبر وكفاءة الادارة، ربما نتفق: مشكلتنا الادارة!.

*نقلاً عن "اليوم"

