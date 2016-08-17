العثور على جثة المبتعث السعودي غارقة في نهر بألمانيا

عثرت الجهات المختصة في ألمانيا، الأربعاء، على جثة الطالب المبتعث مرتضى آل مشعل (25 سنة) في نهر "نيكار".

وأوضحت سفارة المملكة في برلين، أنه بمباشرة منسوبي السفارة الموجودين في المنطقة لموقع الجثة ومرافقتها للمستشفى تبين أنها تخص الطالب السعودي المفقود المبتعث إلى ألمانيا لدراسة طب الأسنان، وفي ضوء تلك النتائج قام سفير المملكة بالاتصال على ذوي المتوفي معرباً لهم عن خالص عزائه وصادق مواساته.

وأكدت السفارة في بيان لها، أنها بصدد الانتهاء من الإجراءات الرسمية اللازمة لنقل جثمان الطالب المتوفى ابن مدينة الدمام إلى المملكة.