اكتشاف أقدم عظم بشري بالسعودية.. عمره 90 ألف سنة

سجلت السعودية اكتشافاً تاريخياً مع عثورها على أقدم عظم بشري في منطقة النفود بالقرب من محافظة تيماء. فالعظم الذي عثر عليه بعد تنقيب دام سنوات، يعتبر الأقدم حتى الآن في الجزيرة العربية، ويعود إلى 90 ألف سنة.

وقد أعلن نائب رئيس هيئة السياحة والآثار د. علي الغبان الأربعاء عن هذا الاكتشاف، الذي تم ضمن مشروع سعودي بريطاني للتنقيب بدأ في 2012.

وذكرت هيئة السياحة والآثار عبر تغريدات في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلا عن الغبان قوله: "تشرف هيئة السياحة والتراث الوطني على مشروع (الجزيرة العربية الخضراء)، وهو مشروع سعودي بريطاني للمسح والتنقيب بدأ في عام 2012، ونجح مشروع الجزيرة العربية الخضراء في وضع تواريخ زمنية متسلسلة لمواقع أثرية وأحفورية تعود إلى 500 ألف سنة، وقد تضمنت دراسات مشروع الجزيرة العربية الخضراء مواقع البحيرات القديمة في صحراء النفود والربع الخالي ومؤشرات ترجح بأن تاريخها يزيد عن مليون سنة".

وأشار الدكتور الغبان إلى أن بعثات التنقيب الأثري السعودية البريطانية اكتشفت أن تاريخ الاستيطان بموقع (طعس الغضاة) بالقرب من تيماء يعود إلى نحو 325 ألف سنة.



