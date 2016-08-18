المدفعية السعودية تقصف مخابئ الحوثيين وتمشط الحدود

كثفت المدفعية #السعودية من قصفها البارحة حتى صباح اليوم الخميس في مناطق عدة، على رأسها محافظة #الطوال و #الخوبة ونجران باتجاه بعض المخابئ والتحركات الحوثية على الحدود، في محاولة من الميليشيات الاقتراب وتحقيق مكسب عسكري بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في الداخل اليمني.

ومشطت طائرات الأباتشي السعودية #الحدود_السعودية_اليمنية تحسباً لأي منصات إطلاق قذائف أو صواريخ، خاصة قُبالة منطقة #نجران التي شهدت فشل عمليات تسلل عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كذلك شهدت محافظة #الخوبة في قطاع #الحرث تمشيطاً دقيقاً نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة.

كما أسفرت غارة لقوات التحالف عن مقتل 12 ضابطاً من الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح أثناء توجههم إلى جبهة منفذ علب.

ودمرت قوات التحالف العربي عدداً من مخابىء الميليشيات ومخازن أسلحة قُبالة الحدود السعودية، ما أسفر عن مقتل 31 عنصراً من الانقلابيين، إلى جانب تدمير مدفع تابع للمتمردين في خندق غرب آل حماقي.

من جهة أخرى، استهدفت قوات التحالف سيارة تابعة لميليشيات الحوثي محملة بالصواريخ على الطريق الشرقي الرابط بين باقم وآل قراد قُبالة بلدة الربوعة السعودية، وسط أنباء عن سحب الميليشيات لـ40 قتيلاً تابعين للحرس الجمهوري من جبهة علب إلى صعدة، معقل الحوثيين.