بان كي مون يدين قصف انقلابيي اليمن المدنيين في نجران

دان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استهداف الميليشيات الانقلابية في اليمن مواقع مدنية في مدينة #نجران #السعودية، وهو ما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة نجران، في وقت سابق، أنه عند الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء 16 آب/أغسطس باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على مدينة نجران، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين و3 من المقيمين.

وعبر بان عن قلقه من استمرار القتال في #اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية منذ نهاية مشاورات السلام اليمنية في #الكويت في السادس من آب/أغسطس الجاري.