خدعة الجمهور المؤمن

لا يتصور معظم رجال الدين، مهما كانت مرتبتهم العلمية، أن مهمتهم تنحصر في الوعظ والإرشاد والدعوة الحسنة إلى الله وسربلة ذواتهم بثوب العبادات. فهم يعتقدون أنهم رجال علم وسياسة، أو على الأقل أصحاب مواقع اجتماعية هامة. وعلى الرغم من تصاعد أدبيات التزهيد في الدنيا التي تزدحم بها خطاباتهم، إلا أن حضورهم الدنيوي يبدو على درجة من الكثافة والوضوح والقوة. وهذا هو ما يفسر ارتباط معظمهم بمفاعيل السلطة والشهرة. فهم أقرب إلى عقد التحالفات مع رجال السياسة ورجال المال والأعمال، وأكثر حرصا على التقرب من مشاهير الفن ونجوم الرياضة. لأن تلك التحالفات والاقترابات تعزز مكانتهم وتضعهم في منزلة اجتماعية مؤثرة. وتسمح لهم بتوسيع منصة حضورهم وفاعليتهم من أجل تأدية متوالية من الفروض التي تتجاوز الشأن العبادي إلى فكرة امتلاك السلطة.

لا قيمة سياسية أو اجتماعية تذكر لرجل الدين بدون الجمهور. وذلك هو بالتحديد ما يدفعه إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من الجماهير الذين يشكلون مضمار الممارسة السياسية والدينية والاجتماعية. ثم توظيف طاقة الجمهور المؤمن الكمية لتثبيت منزلته. وهو توجه لا قيمة له أيضا بدون تسييس تلك الكتلة البشرية. لأن رجل الدين الذي يحصر مهمته في التبليغ والتفقيه وتبيان طريقة أداء الشرائع وتأدية الطقوس تظل مكانته محدودة في الإطار الروحي. وتأثيره لا يتجاوز أولئك الذين يتواصلون معه في دائرة ضيقة. وهذا هو ما يدفع معظمهم للحديث المجاني حول الآداب والفنون والتغذية والرياضة والاقتصاد والصحة من أجل السيطرة على أكبر شريحة جماهيرية ممكنة من خلال الاستحواذ على كل الخطابات ولو بشكل استعراضي يفتقر إلى الخبرة والدراية.

المظهر الديني إذا بالنسبة لهذا الصنف من رجال الدين ما هو إلا قشرة رهيفة لتغليف شهوة السلطة. سواء كانت سلطة سياسية مكشوفة أو سياسية مموهة بأداءات اجتماعية. وما السجالات الفكرية التي يفتعلونها إلا حيلة لتخصيب مناخ التمذهُّب، وتشييد أركان العصبيات الاجتماعية. التي تشكل بؤر التوتر وتدفع بدورها لاستقطاب الجماهير وتحلُّقها حولهم. حيث تنتعش الكراهيات في هذه الأجواء المشحونة بحسّ المواجهة والتحدي. وبالتالي يمكن تجنيد أكبر قدر ممكن من المتعصبين. ولأنهم يمتلكون حق التأثيم والتحريم والتقديس، يصير بمقدورهم تحويل كل ذلك إلى سلطة. بمعنى أنهم يجيدون توظيف أبعاد الصراع الاجتماعي إلى أدوات سياسية، تتجاوز مفاعيلها إدارة الجماهير وخلق الشعور الجمعي التغييري إلى منازلة الدولة.

كل أداء ديني من هذا النوع يتضمن في داخله منازع اجتماعية ذات صبغة سياسية. حيث يمكن للتحريم الجزئي لبعض الممارسات الحياتية اليومية أن يتحول مع الوقت والتراكم إلى تكفير. وهو إجراء ترمي من ورائه تلك القوى إلى تجاوز القوانين والتشريعات والاستيلاء على سلطة ظاهرها ديني وباطنها سياسي للتحكم في مصائر الناس. حيث يزعم رجل الدين المسيّس أن هذا الإجراء التعقيمي هو الكفيل بانتظام المجتمع أخلاقيا واقتصاديا وثقافيا وروحيا. وهذه نظرة تسلطية تغلّب الأيدلوجي على الانساني والاجتماعي. لأن الجمهور المؤمن لا يمكن تشكيله ضمن فضاء قهري. ولا يمكن الاطمئنان إلى إيمانياته وإمكانياته الانتاجية في ظل الخوف والارتباك والتخبّط النفسي والفكري. الأمر الذي يعني أنه قد تعرض لخدعة على كل المستويات.

إن رجل الدين الذي يزاحم رجل السياسة في أداء دور القائد الروحي والفكري والميداني للرعية لن يتوانى عن استخدام أي وسيلة لتأكيد زعامته، وتثبيت سلطاته. ولذلك سيكون حضوره في مواقع الفعل الاجتماعي الجماهيري، أكثر من انزوائه في صومعته لأداء طقوس التعبد في عزلة تامة بينه وبين ربّه. فهو يريد أن يكون في مساقط الضوء والفاعلية والتأثير. وإذا ما تمكن لن يكتفي بالمناددة بل سيطالب من خلال الفقه العابر للأوطان بتغيير مواضعات الولاء للدولة والوطن. تحت عنوان الإيمانية الأممية. وبدعوى أن الجمهور المؤمن هو فوق فكرة الأوطان والدول. وهو ما يعني أن أي ممارسة لرجل الدين في سياق تعظيم منزلته ستؤدي بالضرورة إلى زرع بذرة التسلط. وإعلاء السياسي على العقائدي. إذ لا أداء اجتماعي بدون رغبة في صعود السلم السياسي.

*نقلاً عن "اليوم"

