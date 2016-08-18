خطط احترازية أمنية لمواجهة أخطار حج هذا العام

قبل أيام من بدء #موسم_الحج ، ناقش قادة القوات الأمنية المشاركة في تنظيم أعمال #الحج الخطة الأمنية لهذا العام، والتي اهتمت بتحقيق الأمن الشامل للحجاج، كما تم اعتماد خطط احترازية لمواجهة الأخطار، إضافة إلى تسهيل عملية إدارة الحشود.

وركز قادة القوات الأمنية المشاركة في تنظيم أعمال الحج لهذا العام خلال اجتماعهم الذي عقد في جدة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع على بدء #مناسك_الحج، على ضرورة مواجهة الأخطار كافة عبر خطط احترازية تم اعتمادها، إضافة إلى وضع خطط خاصة بإدارة الحشود وتأمين سلامة #الحجاج .

الخطط الأمنية اهتمت بنوعية الخطط دون التركيز على مسألة أعداد القوات المشاركة. واهتمت الخطة الأمنية التي ناقشها هذا الاجتماع بتحقيق مفهوم الأمن الشامل لحجاج بيت الله الحرام.

وخلال الاجتماع، ركّز قادة القوات الأمنية على أن مسألة تأمين الحج وسلامة الحجاج تضعهم دائماً على أهبة الاستعداد وفي أتم الجاهزية لاستقبال #الحجيج وتأمينهم حتى مغادرتهم عائدين إلى بلدانهم وسط خطط أمنية وضعت للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الحجاج.