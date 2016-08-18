علماء القطيف: نستنكر عملية قتل الشهيد العنزي

استنكر علماء #القطيف العملية الإرهابية على مركز شرطة القطيف، الثلاثاء الماضي، والتي أدت لاستشهاد العريف عبدالسلام العنزي.

وقال البيان الموقع من سبعة من علماء القطيف إن "العملية الإرهابية فعل مستنكر ومدان لا نرتضيه من أي كان ضد أي كان لبلد تاريخها الأمن والأمان وحفظ الإنسان. وفي الوقت الذي نطلب فيه التحلي بالأخلاق الفاضلة والالتزام بكل ما يحافظ على السلم الاجتماعي ورعاية مؤسسات الدولة وتعاون المواطنين مع القوى الأمنية في مواجهة الإرهاب والإجرام نتفاجأ بتصرف مشين من قبل بعض المجهولين بإطلاق النار على مركز شرطة القطيف".

كما لفتوا إلى أن "التصرف المشين من قبل بعض المجهولين بإطلاق النار على مركز الشرطة كان من آثاره الدنيئة استشهاد جندي من رجال الأمن البواسل".

يشار إلى أن من الموقعين على البيان قاضي الأوقاف والمواريث السابق، الشيخ عبد الله الخنيزي، ورجل الدين البارز، الشيخ حسن الصفار، والقاضي السابق، الشيخ محمد عبيدان والشيخ جعفر الربح.